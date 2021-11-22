تشكيلة الهلال المتوقعة أمام بوهانج ستيلرز غداً في نهائي دوري أبطال آسيا.. الزعيم مكتمل الصفوف

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة الهلال المتوقعة في مباراة يوم غد امام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري ابطال اسيا 2021، والمقرر إقامتها على ملعب الملك فهد الدولي، بداية من الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

استعاد ليوناردو جارديم خدمات الظهير الأيسر ياسر الشهراني، والمدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سوو في الوقت المناسب، لكنه يفتقد لخدمات شريكه في خط الدفاع علي البليهي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

و تخلو تشكيلة نادي الهلال السعودي في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية الأغلى، من لاعب خط الوسط، عبد الله عطيف بسبب الإصابة، و الموقوف علي البليهي، لكن المدير الفني البرتغالي جارديم يتوفر على كل العناصر التي شارك في المباريات الماضية محلياً وقارياً.

ومن المتوقع أن يبدأ جارديم مباراة يوم غد امام الفريق الكوري الجنوبي بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وامامه الرباعي محمد البريك، جانج هيون، متعب المفرج، و ناصر الدوسري بديل ياسر الشهراني العائد للتو من الإصابة.

وفي وسط الميدان، من المتوقع أن يدفع مدرب الهلال بالثلاثي محمد كنو، سلمان الفرج، و ماتيوس بيريرا منذ البداية في مباراة يوم غد ذات الأهمية الكبيرة.

وفس المقدمة، يعتمد جارديم على الثلاثي سالم الدوسري، موسى ماريجا، و بافيتيمبي جوميز، لفك شفرة دفاعات بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في مباراة نهائي دوري ابطال اسيا.

تشكيلة الهلال المتوقعة في مباراة يوم غد أمام بوهانج ستيلرز في نهائي دوري ابطال اسيا

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سوو، متعب المفرج، ناصر الدوسري

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، ماتيوس بيريرا

خط الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا، بافيتيمبي جوميز