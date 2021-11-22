موعد مباراة الهلال امام بوهانج ستيلرز في نهائي دوري ابطال اسيا والقنوات الناقلة

تعرف مع الخليج 365، على موعد و القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي و بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

يلتقي الهلال مع بوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والهدف تحقيق لقب البطولة الآسيوية الأغلى، و فك الشراكة مع منافسه كأكثر فريق حصد لقب البطولة.

و يمتلك نادي الهلال 3 ألقاب في البطولة، مقابل 3 ألقاب لمنافسه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، كأكثر الأندية تحقيقاً للبطولة.

وتأهل زملاء سالم الدوسري إلى نهائي دوري ابطال اسيا 2021، بعد الفوز على غريمهم نادي النصر السعودي 1/2 في نصف النهائي الأول، فيما تأهل بوهانج على حساب مواطنه أولسان هيونداي بركلات الترجيح في نصف النهائي الثاني.

موعد مباراة الهلال و بوهانج ستيلرز في نهائي دوري ابطال اسيا 2021 و القنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الهلال و بوهانج يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، وتقام المباراة النهائية لبطولة دوري ابطال اسيا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتنطلق مباراة الهلال و بوهانج ستيلرز بداية من الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر لمباراة الهلال و بوهانج ستيلرز عبر قناة SSC SPORTS HD7، التابعة للشركة السعودية للرياضة، كما يمكن متابعة المباراة في بث حي ومباشر لحظة بلحظة على موقع الخليج 365.