موعد مباراة الهلال امام بوهانج ستيلرز في نهائي دوري ابطال اسيا والقنوات الناقلة

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تعرف مع الخليج 365، على موعد و القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي و بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.
يلتقي الهلال مع بوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والهدف تحقيق لقب البطولة الآسيوية الأغلى، و فك الشراكة مع منافسه كأكثر فريق حصد لقب البطولة.
و يمتلك نادي الهلال 3 ألقاب في البطولة، مقابل 3 ألقاب لمنافسه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، كأكثر الأندية تحقيقاً للبطولة.
وتأهل زملاء سالم الدوسري إلى نهائي دوري ابطال اسيا 2021، بعد الفوز على غريمهم نادي النصر السعودي 1/2 في نصف النهائي الأول، فيما تأهل بوهانج على حساب مواطنه أولسان هيونداي بركلات الترجيح في نصف النهائي الثاني.
موعد مباراة الهلال و بوهانج ستيلرز في نهائي دوري ابطال اسيا 2021 و القنوات الناقلة
يحين موعد مباراة الهلال و بوهانج يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، وتقام المباراة النهائية لبطولة دوري ابطال اسيا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وتنطلق مباراة الهلال و بوهانج ستيلرز بداية من الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.
وينقل بث مباشر لمباراة الهلال و بوهانج ستيلرز عبر قناة SSC SPORTS HD7، التابعة للشركة السعودية للرياضة، كما يمكن متابعة المباراة في بث حي ومباشر لحظة بلحظة على موقع الخليج 365.
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