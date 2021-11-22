صلاح ضمن القائمة المختصرة لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي سيتم الكشف عن الفائز بها في حفل عبر الإنترنت يوم 17 كانون الثاني/ يناير من عام 2022.



وضمت القائمة المختصرة والمكونة من 11 لاعباً؛ الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنكليزي، والنجم كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، والأسطوري ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، والبلجيكي كيفن دي بروين متوسط ميدان مانشستر سيتي وآخرين.





علماً أن التصويت سوف ينتهي بتاريخ العاشر من كانون الأول/ ديسمبر.



وفيما يلي القائمة المختصرة للاعبين الـ11:



- الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)

- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

- النرويجي ايرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)

- الإيطالي جورجينيو (تشيلسي)

-الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)

- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)

- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان

- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)

-البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

- المصري محمد صلاح (ليفربول)

(بي إن سبورت)