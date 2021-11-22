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صلاح ضمن القائمة المختصرة لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم

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المنامة - ياسر ابراهيم - صلاح ضمن القائمة المختصرة لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم

الإثنين, 22 نوفمبر, 2021 - 09:13 مساءً

[ محمد صلاح ]

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي سيتم الكشف عن الفائز بها في حفل عبر الإنترنت يوم 17 كانون الثاني/ يناير من عام 2022.
 
وضمت القائمة المختصرة والمكونة من 11 لاعباً؛ الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي الإنكليزي، والنجم لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، والأسطوري ليونيل لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وكريم بنزيمة مهاجم الإسباني، والبلجيكي كيفن دي بروين متوسط ميدان مانشستر سيتي وآخرين.
 
 
علماً أن التصويت سوف ينتهي بتاريخ العاشر من كانون الأول/ ديسمبر.
 
وفيما يلي القائمة المختصرة للاعبين الـ11:
 
- الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)
- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)
- النرويجي ايرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)
- الإيطالي جورجينيو ()
-الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)
- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)
- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)
- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان
- البرازيلي (باريس سان جيرمان)
-البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)
- المصري محمد صلاح (ليفربول)

(بي إن سبورت)

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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