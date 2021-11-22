ساوثجيت يمدد عقد تدريب المنتخب الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع جاريث ساوثجيت عقدا جديدا ليستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم حتى عام 2024.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد ساوثجيت بنهاية مشوار المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2022 المقررة في قطر، لكنه والمدرب المساعد ستيف هولاند مددا التعاقد لمدة عامين ينتهيان في أول ديسمبر 2024.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن تجديد العقد جاء بعد الخطوات الهائلة التي قطعها المنتخب الإنجليزي تحت قيادة ساوثجيت، الذي سيحتفل بعد أيام بمرور خمسة أعوام على توليه المنصب.

وخلال فترة تولي ساوثجيت، المدرب السابق لميدلسبروة، قيادة المنتخب الإنجليزي، وصل المنتخب إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1990 وأحرز المركز الثالث في دوري أمم أوروبا ووصل إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية لأول مرة.

وقال ساوثجيت «أنا سعيد بأنني وستيف استطعنا تمديد استمرارنا في منصبينا».

وأضاف «لا تزال قيادة هذا المنتخب تشكل شرفا هائلا. أود استغلال هذا الفرصة للتقدم بالشكر إلى مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة، وجون ماكديرموت مدير الشؤون التقنية ومجلس الإدارة على دعمهم، وبالطبع للاعبين أيضا والجهاز المعاون على العمل الجاد».

وتابع «أمامنا فرصة هائلة وأعرف أنهم والجماهير يتطلعون بحماس إلى ما يمكن لهذا المنتخب تحقيقه في المستقبل».