كيم توج باللقب كلاعب ويطمح لنيله مدربا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يريد كيم دونج أن يتذوق النجاح كلاعب ومدرب مع ناديه المحبب، عندما يقود بوهانج ستيلرز اليوم أمام الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن كان جزءا من الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا عام 2009.

ولد كيم في دانغجين بمقاطعة تشونغنام عام 1972، وقد ارتبط بأعظم لحظات بوهانج منذ مطلع القرن، بعد وصوله في البداية إلى النادي عندما كان مراهقا في التسعينات.

كان كيم لاعب خط وسط ذكيا، وجزءا من فريق بوسكو أتومز سابقا (بوهانج الحالي) الحائز على الدوري الكوري في عام 1992، إلا أنه ابتعد عن النادي لأكثر من عقد من الزمان بعد ذلك وانضم إلى نادي يوكونج إيليفنت (بوتشون إس كيه لاحقا والآن جيجو يونايتد)، حيث صنع اسمه حقا، وفاز بثلاثة ألقاب في كأس الدوري الكوري والمركز الثاني في دوري المحترفين خلال فترة 10 سنوات بعد انضمامه في عام 1993.

في عام 2003، عاد إلى بوهانج، وبعد محاولات عدة قريبة، أثبتت نسخة عام 2007 نجاحا كبيرا لكل من النادي واللاعب.

واختير كيم ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الكوري، كما أن تألقه ساعد بوهانج على الفوز بلقب الدوري المحلي - وهو الأول له منذ رحيله قبل حوالي 15 عاما - قبل أن يتبعه بلقب كأس الاتحاد الكوري وكأس الرابطة في العامين التاليين.

بحلول عام 2009، كان كيم البالغ من العمر 37 عاما، قائد الفريق، قد وصل إلى سنواته الأخيرة في مسيرته الكروية، ولم يعد لاعبا أساسيا في بوهانج، لكنه حصل على الكثير من الوقت في المباريات بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا ليساعد فريقه على بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.

وأنهى كيم مسيرته كلاعب مع وجود 501 مباراة في رصيده بالدوري الكوري.

وبعد تدريبه فريق بوهانج للشباب، تم تعيينه مديرا فنيا للفريق الأول عام 2019، وقاده إلى المركز الرابع في الدوري المحلي خلال موسمه الأول.