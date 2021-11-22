الأهلي يحقق الفوز الخامس على التوالي .. المارد الأحمر يهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين

الشارقة - اميمة ياسر - نجح النادي الأهلي، في تحقيق الفوز على غزل المحلة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل الفريقين من أجل إحراز هدف التقدم حتي تمكن النادي الأهلي من إحراز الهدف الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق محمد مجدي قفشة.

وتمكن محمد مجدي أفشة من إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 10 من تسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق بدر بنون وتصدى لها الحارس عمرو شعبان ليتابعها محمد شريف بتسديدة من جانب المرمى ثم أكد عليها أفشة من أمام المرمى لتدخل الكرة الشباك.

وفي الدقيقة 11 سدد حميد ماو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي وشتتها بدر بنون من أمام المرمى.

وشن لاعبو غزل المحلة العديد من الهجمات من أجل إحراز هدف التعادل ولكن نجح لاعبو الأهلي في الحفاظ على شباكهم .

وتمكن بيرسي تاو من إحراز الهدف الثاني في شباك غزل المحلة في الدقيقة 50 من خلال هجمة سريعة، حيث مرر محمد مجدي أفشة الكرة لـ تاو المنطلق داخل منطقة الجزاء وراوغ الأخير معاذ الحناوي بشكل رائع عن طرق تمرير الكرة من بين قدميه ثم سدد الكرة على يسار الحارس داخل الشباك.

ولم تمر سوي دقائق حتى تمكن عبده يحيي في الدقيقة 56 من إحراز الهدف الأول لصاح غزل المحلة وتقليص الفارق من خلال إرسال يحيى حامد تمريرة عرضية من جهة اليمين وصلت لعبده يحيى داخل منطقة الجزاء بين مدافعي الأهلي ثم سدد الكرة لتمر داخل الشباك.

وحاول لاعبي غزل المحلة العودة سريعا إلي أحداث المباراة وإحراز هدف التعادل من خلال الهجمات المرتدة ولكن تمكن لاعبو الأهلي من الحفاظ على شباكهم.

وخاض حسام حسن المباراة في الدقيقة 70 ولم تمر سوي دقيقة واحدة حتي يتعرض للإصابة ليجأ بيتسو موسيماني لتغيره ودخول لويس ميكيسوني.

ودخل حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في نوبة بكاء شديدة عقب إصابته أمام غزل المحلة.

وفي الدقيقة 94 نجح لاعبو غزل المحلة في إحراز هدف التعال غزل المحلة عن طريق أكرم توفيق بالخطأ في مرماه.

وعاد الأهلي في الدقيقة 95 وأحرز الهدف الثالث عن طريق علي معلول ليعلن تفوق المارد الأحمر في الوقت القاتل.

ونجح الأهلي تحقيق الفوز الخامس تواليًا بعدما انتصر في الجولات الأربع الماضية أمام كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب للاستمرار في الانفراد بصدارة ترتيب المسابقة.

وبهذه النتيجة تواجد الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة بينما تواجد غزل المحلة في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.