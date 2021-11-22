شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا يتابع مباراة الزمالك والبنك الأهلى من المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، في مقصورة استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام البنك الأهلي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وإسلام جابر ومحمد أوناجم ومحمد سيد عبد الله.