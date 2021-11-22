شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم غزل المحلة 2/3 بروح +90 ويعتلى قمة الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا مُثيرًا على غزل المحلة 3/2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، باستاد المحلة فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي، محمد مجدى أفشة وبيرسي تاو وعلى معلول فيما سجل عبده يحيي للمحلة وأكرم توفيق بالخطأ في مرمى الأهلي.

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 15 نقاط من 5 انتصارات، ويعتلي قمة الدوري، بينما توقف رصيد الغزل عند 8 نقاط ويحتل في المركز الرابع.

بهذه النتيجة ينجح الأهلي في فك عقد استاد غزل المحلة وتُحلّق النسور الحمراء في ملعب الرعب كما وصفته صفحة غزل المحلة قبل اللقاء.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، بدر بانون، عمرو السولية، أيمن أشرف، على معلول، أكرم توفيق، ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل غزل المحلة كلاً من: عمرو شعبان، محمد فتح الله، إبراهيم كونيه، يحيى حامد، أحمد عفيفى، بالون فوافى، إيهاب سمير، حميد ماو، معاذ الحناوى، أحمد غنيم، وعبده يحيي.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً بهدف إحراز هدف في الشباك المحلاوية، ولعب الأحمر عن طريق الأجناب، على علول من الشمال وأكرم توفيق من اليمين، بجانب انطلاقات بريسي تاو وأفشة.

وأسفر الهجوم الأهلاوي عن هدف للأحمر سجله أفشة من مُتابعة جيدة لكرة لعبها محمد شريف وصلت لأفشة أودعها فى الشباك فى الدقيقة الـ11.

بعد هدف الأهلي، نشط أداء غزل المحل بشكل واضح وأنقذ محمد الشناوي فرصة خطرة من الغزل عن طريق حميد ماو.

استمرت المباراة على نفس الوتيرة من حيث الحماس الواضح من جانب الفريقين وأنفرد أفشة بحارس مرمى الغزل لكنه سدد في جسده وأهدر فرصة إضافة هدف ثاني للأهلي.

حاول المحلة زيارة شباك الشناوي عن طريق إنطلاقات عبده يحيي وحميد ماو وفوافي لكن دفاع الأهلي تعامل مع هذه الكرات بشكل جيد.

وأهدر لاعبو الأهلي أكثر من فرصة للتسجيل بسبب التسرّع في إنهاء الهجمات التي قادها بيرسي تاو وأفشة وشريف وكانت أخطر الفرص من بيرسي تاو الذي تسرّع في التعامل مع كرة أخطأ حارس المحلة عمرو شعبان في تقديرها وبعدها ينتهي الشوط الول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين ونجح بيرسي تاو في تسجيل هدف ثان للأهلي في الدقيقة 49 من مهارة فردية بعدما راوغ دفاع الغزل وأودع الكرة في شباك الغزل.

نشط أداء الغزل بعد إستقبال هدف ثانً ، كما حاول الأهلي تسجيل هدف ثالث وأهدر بيرسي تاو فرصة خطرة ، ونال عمرو السولية بطاقة صفراء للخشونة.

الهجوم المحلاوي نجح في تسجيل هدف أول للغزل في الدقيقة 57 عن طريق عبده يحيي الذي راوغ ياسر أبراهيم وسجل الكرة في شباك الشناوي.

واصل الغزل السيطرة على منطقة وسط الملعب وفرض أسلوبه على المباراة وسط تراجع واضح من الأهلي ، وتعرض عمرو السولية لأصابة وتلقى العلاج واستكمل اللقاء.

وخرج محمد شريف في الدقيقة 72 وشارك حسام حسن بدلاً منه ، وبعد أقل من دقيقة من نزوله تعرض حسام حسن لإصابة قوية ليُغادر أرض الملعب بعدما فشل في إستكمال اللقاء ، وشارك ميكيسوني بدلاً منه .

في الدقائق الأخيرة ضغط الغزل بكل قوة مُستغلاً تراجع الأهلي ونال بدر بانون بطاقة صفراء للخشونة مع فوافي ، وشارك حسين الشحات بدلاً من بيرسي تاو كما شارك أحمد عبد القادر بدلاً من أفشة.

وأنقذ القائم فرصة هدف للأهلي من تسديدة رائعة لأحمد عبد القادر ،قبل أن يسجل المحلة هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعدما حوّل أكرم توفيق الكرة في شباك الشناوي ، بعدها تواصلت الإثارة بتسجيل على معلول هدف قاتل للأهلي في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع من ضربة حر مباشرة بعدها ينتهي اللقاء بفوز مثير للأهلي 3/2.



















































































































































































































































































