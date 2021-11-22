شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي وشيكابالا يؤازران لاعبي الزمالك أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أشرف بن شرقي ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مؤازرة الفريق خلال مواجهة البنك الأهلي بالدوري.

وتواجد بن شرقي وشيكابالا في مقصورة ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك في ظل غيابهما عن اللقاء بعد تعرض الأول للإصابة بالتواء في الأنكل خلال مواجهة الإسماعيلي وإيقاف الثاني.

فيما كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب استبعاد عمر السعيد من قائمة مباراة البنك الأهلي.

وقال أسامة في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "إن غياب عمر السعيد عن قائمة الفريق في مباراة اليوم جاء بعد شعوره بحالة من الإجهاد عقب مران أمس".

وأضاف أسامة: "فضلنا استبعاده من مباراة اليوم لمنحه قسطا من الراحة، واللاعب سيخضع لبعض الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة".

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة البنك الأهلي المقرر إقامتها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدورى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيد محمد عبد الله.. واستبعد الجهاز الفني عمر السعيد لاعب الفريق من القائمة بعد استدعاء سيد محمد عبد الله.

ويستضيف فريق الزمالك، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، نظيره البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفارس الأبيض لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.