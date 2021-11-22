شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يحدد 24 ديسمبر لانطلاق بطولة الجمهورية للسيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، الذى احتفظ برئاسة الاتحاد مؤخرا، 24 ديسمبر المقبل موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية لسيف المبارزة رجال للموسم المحلى 2021 / 2022، كما تم تحديد نفس اليوم لانطلاق مسابقة بطولة الجمهورية لعمومى السيدات لمنافسات السيف.

وكشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، مؤخرا، عن اختيار طارق الحسينى نائبا أول لرئيس الاتحاد، وأيمن منير نائبا ثانيا، وفقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بعد نجاح قائمة الحسينى بالكامل مؤخرا فى الانتخابات الأخيرة التى عقدت 5 نوفمبر الجارى.

وقال الحسينى فى تصريح لـ الخليج 365، إن الاتحاد بصدد اتخاذ بعض قرارات التطوير خلال المرحلة المقبلة، على خلفية استضافة بطولة العالم يوليو 2022 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقرر استقر عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح على تعيين محمود مرزى مديرا تنفيذيا للاتحاد خلفا لـ عصام فاروق، لتغيير خارطة الاتحاد بعد نجاح مجلس الحسينى فى الانتخابات الأخيرة ، لا سيما و إن الاتحاد اتخذ قراراً بعدم تواجد أى شخص من المكتب التنفيذى داخل اللجنة الفنية للاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ونجحت قائمة عبد المنعم الحسينى برئاسة اتحاد السلاح بالكامل بالعلامة الكاملة، بالحصول على 10 أصوات مقابل لا شىء لقائمة جميل الزفتاوى.

وتضم قائمة الحسينى كلا من: محمد طارق الحسينى و أيمن منير و خالد كابس و مدحت شكرى و سامر شريف و أحمد نبيل و أحمد سمير وميرفت حسانين وياسمين جاد وأمانى البحيرى وأمنية حسين.