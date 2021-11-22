شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عودة بعد ثلاثية الأهلى: اتظلمت من الحكام كتير ورجعت مصر لما عملوا الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد عودة، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، رضاه عن مستواه فريقه أمام الأهلى اليوم بالدورى رغم الخسارة بنتيجة 3 / 2، مشيرا إلى أن فريقه لا يستحق الخسارة.

قال عودة، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، إن حكام الفيديو لم يقدموا المستوى المطلوب اليوم؛ لأنه كان يطالب باحتساب ركلة جزاء لفريقه قبل الهدف الثانى، ولكنهم لم يطلبوا من الحكم محمد الحنفى ايقاف المباراة، والتأكد من القرار ونفس الأمر قبل الهدف الثالث، معلقا: "أنا اتظلمت من الحكام قبل موسمين بشدة وسافرت بره مصر ورجعت لما عملوا تقنية الفار أطالب الحكم بأن يعطونى حقى".

وحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا مُثيرًا على غزل المحلة 3/2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، باستاد المحلة فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي، محمد مجدى أفشة وبيرسي تاو وعلى معلول فيما سجل عبده يحيي للمحلة وأكرم توفيق بالخطأ في مرمى الأهلي.

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 15 نقاط من 5 انتصارات، ويعتلي قمة الدوري، بينما توقف رصيد الغزل عند 8 نقاط ويحتل في المركز الرابع.

بهذه النتيجة ينجح الأهلي في فك عقد استاد غزل المحلة وتُحلّق النسور الحمراء في ملعب الرعب، كما وصفته صفحة غزل المحلة قبل اللقاء.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، بدر بانون، عمرو السولية، أيمن أشرف، على معلول، أكرم توفيق، ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل غزل المحلة كلاً من: عمرو شعبان، محمد فتح الله، إبراهيم كونيه، يحيى حامد، أحمد عفيفى، بالون فوافى، إيهاب سمير، حميد ماو، معاذ الحناوى، أحمد غنيم، وعبده يحيي.