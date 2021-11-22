الارشيف / اخبار الرياضه

الاهلى: كدمة في قدم حسام حسن.. واللاعب يجري أشعة غدا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى: كدمة في قدم حسام حسن.. واللاعب يجري أشعة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها حسام حسن مهاجم الفريق، أثناء مشاركته في مباراة غزل المحلة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على استاد غزل المحلة، وانتهت بفوز الأهلي 3-2.

 

وكان حسام حسن قد شارك بديلًا لمحمد شريف في الدقيقة 72 من عمر المباراة، ولكنه خرج مرة أخرى بعد دقائق قليلة بسبب تعرضه للإصابة، إثر تدخل قوي من يحيى حامد مدافع المحلة، وأكد أبو عبلة أن الإصابة عبارة عن كدمة في القدم وسوف يجري أشعة غدًا للاطمئنان عليه.

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا مُثيرًا على غزل المحلة 3/2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، باستاد المحلة فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي، محمد مجدى أفشة وبيرسي تاو وعلى معلول فيما سجل عبده يحيي للمحلة وأكرم توفيق بالخطأ في مرمى الأهلي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 15 نقاط من 5 انتصارات، ويعتلي قمة الدوري، بينما توقف رصيد الغزل عند 8 نقاط ويحتل في المركز الرابع.

بهذه النتيجة ينجح الأهلي في فك عقد استاد غزل المحلة وتُحلّق النسور الحمراء في ملعب الرعب كما وصفته صفحة غزل المحلة قبل اللقاء.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا