الاهلى: كدمة في قدم حسام حسن.. واللاعب يجري أشعة غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى: كدمة في قدم حسام حسن.. واللاعب يجري أشعة غدا والان مع تفاصيل الخبر
وكان حسام حسن قد شارك بديلًا لمحمد شريف في الدقيقة 72 من عمر المباراة، ولكنه خرج مرة أخرى بعد دقائق قليلة بسبب تعرضه للإصابة، إثر تدخل قوي من يحيى حامد مدافع المحلة، وأكد أبو عبلة أن الإصابة عبارة عن كدمة في القدم وسوف يجري أشعة غدًا للاطمئنان عليه.
حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا مُثيرًا على غزل المحلة 3/2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، باستاد المحلة فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.
سجل ثلاثية الأهلي، محمد مجدى أفشة وبيرسي تاو وعلى معلول فيما سجل عبده يحيي للمحلة وأكرم توفيق بالخطأ في مرمى الأهلي.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 15 نقاط من 5 انتصارات، ويعتلي قمة الدوري، بينما توقف رصيد الغزل عند 8 نقاط ويحتل في المركز الرابع.
بهذه النتيجة ينجح الأهلي في فك عقد استاد غزل المحلة وتُحلّق النسور الحمراء في ملعب الرعب كما وصفته صفحة غزل المحلة قبل اللقاء.