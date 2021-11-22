شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي أمام الزمالك..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق فى مواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي : محمود الزنفلي

خط الدفاع : محمد دبش وأحمد ياسين وعاصم صلاح واسامة ابراهيم

خط الوسط : محمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد هلال ومحمد بسيوني واسحاق يعقوبو

خط الهجوم :أسامة فيصل

وجاء على مقاعد البدلاء:

أحمد السعدني و أمير مدحت ومحمود قاعود واحمد ياسر و محمود سيد ومحمد مصطفي ميدو و موسي دياوارا ومحمد حامد وأحمد سعيد .

فيما اعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة البنك الأهلي المقرر اقامتها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدورى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيد محمد عبد الله.. واستبعد الجهاز الفني عمر السعيد لاعب الفريق من القائمة بعد استدعاء سيد محمد عبد الله.

ويستضيف فريق الزمالك، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، نظيره البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفارس الأبيض لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

الزمالك وصل إلى 9 نقاط بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، ويتطلع لمواصلة الصحوة أملاً في تعثر الأهلي واللحاق بسباق المنافسة مبكراً وتجاوز أحداث خسارة القمة بخماسية مقابل ثلاثة.

في المقابل يتطلع خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى لتحقيق مفاجأة في مباراة الزمالك اليوم سواء بالفوز أو حصد نقطة التعادل على أقصى تقدير، لاسيما أن فريقه يقدم انطلاقة مميزة منذ انطلاق المسابقة وكان نداً قوياً للأهلى وخسر بصعوبة بهدف دون رد وفاز على الإسماعيلى بأداء متميز.

ويراهن خالد جلال على خبرة فريقه بمواجهة كبار الدوري بعدما حصد من الاهلى أربعة نقاط بالموسم الماضى لاسيما أن البنك الاهلى يضم العديد من العناصر المميزة على رأسها محمد هلال وإيزاك يعقوبو وأحمد ياسين.



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