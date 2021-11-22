موسيماني: الاهلى حقق المطلوب أمام غزل المحلة والخبرات كلمة السر

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الاهلى حقق المطلوب أمام غزل المحلة والخبرات كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.
وقال موسيماني، فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن المواجهة كانت صعبة للغاية على الفريقين، مشيرًا إلى أن آخر زيارة للأهلي في المحلة كانت بالخسارة ولم نسجل أهدافًا، ولكن اليوم فريقنا حقق المطلوب وسجلنا ثلاثة أهداف وحصدنا نقاط المباراة.
وأشار المدير الفني إلى أن فريق المحلة قدم مباراة قوية أمام الأهلي، ولكن خبرات الفريق حققت الثلاث نقاط في ظروف صعبة.
وشدد موسيماني على أن لويس ميكيسوني قدم مباراة رائعة، وشارك في الهدف الذي سجله الأهلي في الدقيقة الأخيرة، مؤكدًا أن الجميع في الفريق أدى بشكل جيد.