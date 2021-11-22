شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الاهلى حقق المطلوب أمام غزل المحلة والخبرات كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وقال موسيماني، فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن المواجهة كانت صعبة للغاية على الفريقين، مشيرًا إلى أن آخر زيارة للأهلي في المحلة كانت بالخسارة ولم نسجل أهدافًا، ولكن اليوم فريقنا حقق المطلوب وسجلنا ثلاثة أهداف وحصدنا نقاط المباراة.

وأشار المدير الفني إلى أن فريق المحلة قدم مباراة قوية أمام الأهلي، ولكن خبرات الفريق حققت الثلاث نقاط في ظروف صعبة.

وشدد موسيماني على أن لويس ميكيسوني قدم مباراة رائعة، وشارك في الهدف الذي سجله الأهلي في الدقيقة الأخيرة، مؤكدًا أن الجميع في الفريق أدى بشكل جيد.