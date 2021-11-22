شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى: معلول وحسام حسن يخضعان للفحص الطبى بسبب الضامة والرباط الخارجى للركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفنى للنادى الاهلى فى تصريحات تليفزيونية أن حسام حسن وعلي معلول، لاعبي الفريق، سوف يخضعان لفحص طبي خلال الساعات القادمة، بعد أن تعرض حسام حسن لكدمة في الجزء الخارجي من الركبة، بينما اشتكى معلول من آلام في العضلة الضامة.

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا مُثيرًا على غزل المحلة 3/2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، باستاد المحلة فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي، محمد مجدى أفشة وبيرسي تاو وعلى معلول، فيما سجل عبده يحيي للمحلة وأكرم توفيق بالخطأ في مرمى الأهلي.

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 15 نقاط من 5 انتصارات، ويعتلي قمة الدوري، بينما توقف رصيد الغزل عند 8 نقاط ويحتل في المركز الرابع.

بهذه النتيجة ينجح الأهلي في فك عقد استاد غزل المحلة وتُحلّق النسور الحمراء في ملعب الرعب كما وصفته صفحة غزل المحلة قبل اللقاء.