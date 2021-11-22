شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك والبنك الأهلى باستاد القاهرة فى الجولة الخامسة بالدورى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الآن مواجهة الزمالك ونظيره البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك مكونا من: حراسة المرمى: محمد عواد ، ورباعي خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود الونش، محمد عبد الغني محمد عبد الشافي، وفي الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، وفي الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيد محمد عبد الله.. واستبعد الجهاز الفني عمر السعيد لاعب الفريق من القائمة بعد استدعاء سيد محمد عبد الله.

وجاء تشكيل البنك الأهلى علي النحو التالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، والبراعي محمد دبش وأحمد ياسين وعاصم صلاح واسامة ابراهيم في خط الدفاع، وكلا من محمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد هلال ومحمد بسيوني واسحاق يعقوبو في خط الوسط، وأسامة فيصل رأس حربة .

وجاء علي مقاعد البدلاء: "أحمد السعدني، وأمير مدحت ومحمود قاعود واحمد ياسر ومحمود سيد ومحمد مصطفي ميدو و موسي دياوارا ومحمد حامد وأحمد سعيد" .

مواجهة اليوم يدخلها الفارس الأبيض لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة.

فيما يحتل البنك الأهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.



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