شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على الزمالك برأسية "هلال" بعد مرور 30 دقيقة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال البنك الأهلى يتقدم على الزمالك بهدف دون رد، بعد مرور 30 دقيقة من انطلاق المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، وسجل هدف التقدم محمد هلال هداف الفريق والدورى.

بدأت المباراة حماسية للغاية بين الفريقين، وكاد محمد هلال يسجل هدف البنك الأهلى الأول، بعدما هدد مرمى الزمالك برأسية قوية تصدى لها الحارس.

عاد الزمالك للسيطرة على زمام الأمور مرة جديدة، ولكن دفاعات خالد جلال المحكمة حرمت الفريق الأبيض من الوصول لمرمى البنك الأهلي.

وفي الدقيقة 16 من زمن اللقاء، نجح محمد هلال من اطلاق كرة قوية برأسه على يمين محمد عواد سكنت شباك الفريق الأبيض دون أ، يحرك لها حارس الزمالك ساكنًا.

انحصر اللعب بعد ذلك في وسط الملعب وحاول الزمالك العودة مرة أخرى للتحكم في زمام الأمور، لكن الكثافة الهجومية للبنك حرمت الفريق الأبيض من الويادة الهجومية بكل خطوطه.

وجاء تشكيل الزمالك مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد ، ورباعي خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود الونش، محمد عبد الغني محمد عبد الشافي، وفي الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، وفي الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيد محمد عبد الله.. واستبعد الجهاز الفني عمر السعيد لاعب الفريق من القائمة بعد استدعاء سيد محمد عبد الله.

وجاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، والبراعي محمد دبش وأحمد ياسين وعاصم صلاح واسامة ابراهيم في خط الدفاع، وكلا من محمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد هلال ومحمد بسيوني واسحاق يعقوبو في خط الوسط، وأسامة فيصل رأس حربة .

وجاء علي مقاعد البدلاء: "أحمد السعدني، وأمير مدحت ومحمود قاعود واحمد ياسر ومحمود سيد ومحمد مصطفي ميدو و موسي دياوارا ومحمد حامد وأحمد سعيد" .

مواجهة اليوم يدخلها الفارس الأبيض لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة.

فيما يحتل البنك الأهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

هدف البنك الاهلى (3)



هدف البنك الاهلى (1)