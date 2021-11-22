شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الجونة أمام المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق الجونة، تشكيل فريقه لمباراة المصرى فى الأسبوع الخامس بالدورى والتى تنطلق بعد قليل باستاد برج العرب، ويضم كلا من: في حراسة المرمى إسلام طارق، وخط الدفاع: عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، محمد عبدالجواد، وخط الوسط: أحمد عامر، نور السيد، أحمد سالم صافي ، وخط الهجوم: إسلام عبدالنعيم، حسام ايفونا، كريم طارق.

بينما يضم تشكيل المصرى كلا من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وعمرو موسى وأحمد علاء وأسامة الجزار وأحمد شديد قناوى وايزى ايميكا والياس الجلاصى وحسن على ومحمد عنتر ومحمد جريندو وعمرو مرعى.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 4 ، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 مباريات تعادل فيهم جميعاً وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

من جهته طالب رضا شحاتة، المدير الفني للجونة، لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة أمام منافس عنيد يفتش عن تصحيح مساره بجدول المسابقة مطالباً لاعبيه بالابتعاد عن الأخطاء الدفاعية التي تكلف شباك الجونة أهدافاً ساذجة.

وفى المقابل، يبحث المصرى بقيادة معين الشعبانى عن أول فوز في الدوري متسلحاً بالروح المعنوية التي ظهر بها الفريق في مباراته الأخيرة بالمسابقة أمام بيراميدز بعدما تمكن من انتزاع نقطة التعادل بعد التأخر بهدفين، حيث طالب الشعبانى لاعبيه بإستغلال أنصاف الفرص لهز شباك الجونة وإنهاء المباراة فائزين.