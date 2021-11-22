شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق 5 انتصارات متتالية ويتفوق على الموسم الماضى كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، 5 انتصارات متتالية في أول 5 مباريات في بطولة الدورى هذا الموسم، بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم في استاد غزل المحلة.

ونجح الأهلى في الوصول إلى 5 انتصارات متتالية متفوقا على مباريات الموسم الماضى بأكملها، حيث لم يصل الفريق إلى أكثر من 4 انتصارات متتالية، مما أدى إلى فقدانه اللقب في آخر الموسم لصالح الزمالك.

وحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا مُثيرًا على غزل المحلة 3/2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، باستاد المحلة فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي، محمد مجدى أفشة وبيرسي تاو وعلى معلول فيما سجل عبده يحيي للمحلة وأكرم توفيق بالخطأ في مرمى الأهلي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 15 نقاط من 5 انتصارات، ويعتلي قمة الدوري، بينما توقف رصيد الغزل عند 8 نقاط ويحتل في المركز الرابع.

بهذه النتيجة ينجح الأهلي في فك عقد استاد غزل المحلة، وتُحلّق النسور الحمراء في ملعب الرعب كما وصفته صفحة غزل المحلة قبل اللقاء.