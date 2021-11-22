شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ذهبيات لمصر فى اليوم الثالث للبطولة العربية لدراجات المضمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز منتخب مصر للدراجات 8 ميداليات ذهبية في اليوم الثالث (قبل الأخير) من منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار، والتي تقام منافساتها بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، وتختتم غدا بمشاركة 17 دولة، تحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

وشهدت سباقات اليوم تألقا كبيرا لرباعي منتخب مصر ابتسام زايد وحبيبة عليوة وشهد محمود وعبد الله عفيفي، حيث تمكن اللاعبون الأربعة من إحراز المراكز الأولى، وحصد 8 ذهبيات جديدة لتضاف إلى رصيد ميداليات الفراعنة في البطولة.

وشهدت مراسم تكريم الفائزين اليوم حضور الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي، والمستشار اسماعيل الحوسني الامين العام للاتحاد العربي للدراجات وسالم الشحي أمين صندوق الاتحاد العربي.