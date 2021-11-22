شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ردا على غزل المحلة: خُلقت النسور لتحلق دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الحساب الرسمي للنادى الأهلى، على غزل المحلة بعدما حقق الأحمر الفوز في المباراة التي جمعتهما اليوم في استاد غزل المحلة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى على موقع "تويتر": صور من مباراة الأهلى والمحلة معلقا عليها: "خُلقت النسور لتحلق دائماً"، في إشارة لحساب غزل المحلة الذى أكد قبل المباراة أن ملعب المحلة لا تحلق به النسور.

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا مُثيرًا على غزل المحلة 3/2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، باستاد المحلة فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي، محمد مجدى أفشة وبيرسي تاو وعلى معلول فيما سجل عبده يحيي للمحلة وأكرم توفيق بالخطأ في مرمى الأهلي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 15 نقاط من 5 انتصارات، ويعتلي قمة الدوري، بينما توقف رصيد الغزل عند 8 نقاط ويحتل في المركز الرابع.

بهذه النتيجة ينجح الأهلي في فك عقد استاد غزل المحلة وتُحلّق النسور الحمراء في ملعب الرعب كما وصفته صفحة غزل المحلة قبل اللقاء.