شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال يتقدم للبنك الاهلي فى مرمى الزمالك بالدقيقة 16.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد هلال الهدف الأول لفريق البنك الأهلي في مرمى الزمالك في الدقيقة 16 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدورى.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيد محمد عبد الله.. واستبعد الجهاز الفني عمر السعيد لاعب الفريق من القائمة بعد استدعاء سيد محمد عبد الله.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي :

حراسة المرمي : محمود الزنفلي

خط الدفاع : محمد دبش وأحمد ياسين وعاصم صلاح واسامة ابراهيم

خط الوسط : محمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد هلال ومحمد بسيوني واسحاق يعقوبو

خط الهجوم :أسامة فيصل

وجاء علي مقاعد البدلاء كل من: أحمد السعدني و أمير مدحت ومحمود قاعود واحمد ياسر و محمود سيد ومحمد مصطفي ميدو و موسي دياوارا ومحمد حامد وأحمد سعيد .

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.