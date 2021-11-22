شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يحتفل بمرور 3 سنوات على آخر هدف من ركلة ثابتة بهدف معلول فى المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوق المستطيل الأخضر، يمتلك اللاعبون عدة أسلحة قوية على غرار الضربات الرأسية المُحكمة والمراوغات السريعة، وحُسن التمركز أمام المرمى، ولكن تُعد الكرات الثابتة أيضا من نقاط قوة أى لاعب، خاصة أن تسجيل عدة ركلات حرة من مسافات بعيدة وفي بعض الأحيان من زوايا شبه مستحيلة تمنح أى فريق قوة إضافية وقدرة على إنهاء بعض المباريات الصعبة لصالحه بسهولة شديدة.

ومنذ دقائق نجح على معلول الظهير الأيسر للنادى الاهلى فى خطف انتصار غالى لناديه على حساب غزل المحلة، بعدما سجل هدف الفوز فى الدقائق القاتلة من عمر المباراة من ركلة ثابتة ووضعها ببراعة شديدة فى شباك حارس المحلة ليهدى المارد الأحمر فوزا غاليا.

وكان الأهلي قد تراجع عن استغلال ميزة الركلات الثابتة بصورة ملحوظة فى السنوات الأخيرة قبل قذيفة على معلول، رغم امتلاكه عددا كبيرا من اللاعبين المميزين فى تسديد الكرات الثابتة، فلقد كان آخر هدف سجله المارد الأحمر من ركلة ثابتة فى 22 نوفمبر 2018 (وهو نفس تاريخ اليوم) حينما سجل وليد سليمان هدفاً فى شباك الوصل الاماراتى بالبطولة العربية، وهى المباراة التى ودع فيها الاهلى البطولة.

ومن ذلك التاريخ خاصم نجوم الأهلى ميزة التسجيل من الكرات الثابتة باستثناء كرة غير مقصودة سجلها على معلول فى مرمى إنبى بالدوري، حيث مرت الكرة من جميع المهاجمين والمدافعين والحارس وسكنت الشباك دون قصد من النجم التونسى قبل أن يعود ويتألق ويسجل هدف الفوز فى شباك المحلة.