الامارات | محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست".. اللاعب الإفريقي الوحيد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست".. اللاعب الإفريقي الوحيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز النجم المصري المتألق محمد صلاح، مكانا له في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة الأفضل "ذا بيست" لعام 2021، وتصدر النجم المصري قائمة ضمت 11 لاعباً، فيما تواجد بجوار هداف ليفربول والدوري الإنجليزي مجموعة من نجوم العالم مثل بنزيما ودي بروين ورونالدو وهالاند وجورجينيو وكانتي وليفاندوفيسكي ومبابي وميسي ونيمار، وخلت القائمة من النجم الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء عن المرشحين للجائزة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، وضمت القائمة كل من محمد صلاح (مصر) كريم بنزيما (فرنسا) كيفين دين بروين (بلجيكا) كريستيانو رونالدو (البرتغال) إيرلينج هالاند (النرويج) جورجينيو (إيطاليا) نجولو كانتي (فرنسا) روبرت ليفاندوفسكي (بولندا) كيليان مبابي (فرنسا) ليونيل ميسي (الأرجنتين) نيمار داسيلفا (البرازيل).

وتوج النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا في أول نسختين بشكلها الحالي عامي 2016 و2017.

وفاز الكرواتى لوكا مودريتش بالجائزة عام 2018، قبل أن ينجح النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي في حصد الجائزة عام 2019.

وتوج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020، متفوقا على ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

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