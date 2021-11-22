الامارات | رونالدو يودع سولشاير.. "الانسان الرائع"

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يودع سولشاير.. "الانسان الرائع" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بمدرّبه السابق النروجي أولي غونار سولشاير الذي أقاله النادي الإنجليزي الاحد ووصفه بـ"الانسان الرائع".

وأقالت إدارة "الشياطين الحمر" سولشاير بعد الخسارة المذلة أمام واتفورد 1-4 التي تلت خسائر قاسية أيضاً في الآونة الأخيرة، أبرزها أمام ليفربول الغريم التقليدي صفر-5 في معقل أولد ترافورد وأمام الجار مانشستر سيتي صفر-2 على أرضه أيضا.

وقال رونالدو على تويتر متحدثا عن سولشاير "لقد كان مهاجمي (زميلي) عندما جئت الى مانشستر يونايتد للمرّة الاولى وكان مدرّبي منذ عودتي إلى صفوف الفريق. لكن الأهم من ذلك كله، انه انسان رائع. اتمنى له كل الخير بكل ما سيقوم به في حياته. حظاً سعيداً يا صديقي! انت تستحقه!".

وكان رونالدو عاد الى صفوف مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي وعلى الرغم من تسجيله 9 أهداف في 13 مباراة في مختلف المسابقات، فأنه لم يجنّب فريقه التقهقر في سلم ترتيب الدوري المحلي في الآونة الاخيرة.

وسيتولى لاعب وسط مانشستر وينايتد السابق واحد مساعدي سولشاير، مايكل كاريك مهمة الاشراف على الفريق في مبارياته المقبلة في الوقت الذي يبحث فيه النادي عن مدرب موقت يقود الفريق حتى نهاية الموسم، بحسب بيان رسمي صادر عن النادي الشمالي العريق.

ويتخلف مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثامن في الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن تشلسي المتصدر، ويواجه مباراة بالغة الأهمية خارج ملعبه ضد فياريال الاسباني في دوري أبطال أوروبا.

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