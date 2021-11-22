الامارات | وفاة مشجع تركي بعد فوز فريقه في الدقائق الأخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مشجع تركي بعد فوز فريقه في الدقائق الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مشجع لفريق فنربغشة التركي أمس الأحد، متأثرًا بنوبة قلبية أصابته بعد أن سجل فريقه هدف الفوز في الوقت بدل الضائع في ديربي إسطنبول ضد غريمه غلطة سراي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء التركية "دي ايتش ايه" الاثنين.

بعد أن تأخر بهدف دون رد، عادل الألماني مسعود أوزيل لفنربغشة في الدقيقة 31، قبل أن يحسم لاعب الوسط البرتغالي ميغيل كريسبو الفوز للضيوف في الدقيقة 94 بتسديدة من داخل المنطقة.

كان أحمد أويسال البالغ من العمر 60 عامًا في المقهى الذي يديره أحد أقاربه في ألاشير، وهي بلدة غرب البلاد تبعد حوالي مئة كيلومتر عن إزمير.

وبحسب الوكالة، فإن المشجع "المتعصّب لفنربغشة"، ابتهج بالهدف الثاني لفريقه قبل أن يسقط أرضًا. نُقل إلى المستشفى وتوفي رغم تدخل الأطباء.

قال قريبه إرسان أويسال وفق ما نقلت الوكالة "عندما سجل فنربغشة، الفريق الذي كان يحبّه كثيرًا، هدفًا في الوقت بدل الضائع، سقط عمّي على الأرض. لم يستطع تحمل هذه الإثارة".

ويحتل فنربغشة الذي حقق فوزه الاول في الدوري منذ الثالث من أكتوبر، المركز الخامس برصيد 23 نقطة من 13 مباراة، على بعد سبع نقاط من طرابزون سبور المتصدر.

أما غلطة سراي فيحتل المركز الثامن (21) امام بشيكتاش التاسع (20) ثالث أكبر أندية إسطنبول.

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