الامارات | بوتشيتينو مستعد للرحيل عن باريس سان جيرمان لتدريب مانشستر يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن بوتشيتينو مستعد للرحيل عن باريس سان جيرمان لتدريب مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) ، أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مستعد للتخلي عن منصبه في منتصف الموسم، والانتقال لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأقال مانشستر يونايتد مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، أمس الأحد، وبدأ في التخطيط لتعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتردد أن بوتشيتينو، المدير الفني السابق لساوثهامبتون وتوتنهام، منفتح لترك باريس سان جيرمان، وأنه سوف يدرس حتى انتقالا سريعا .

ويحظى بوتشيتينو بتقدير كبير من جانب إدارة مانشستر يونايتد، ويبدو أنه يواجه أزمات داخل وخارج الملعب في باريس سان جيرمان.

وسبق لبوتشيتينو/ 49 عاما/ أن قاد توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا في ذروة مسيرته مع فريق شمال لندن في خمسة أعوام، ويُعتقد أنه يرغب في العودة للدوري الإنجليزي مجددا.

وسيتواجد بوتشيتينو في الشمال الغربي لإنجلترا هذا الاسبوع، حينما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على مانشستر يونايتد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومما لاشك فيه أن مدرب باريس سان جيرمان سوف يواجه العديد من الاسئلة بشأن أي اهتمام محتمل من جانب مانشستر يونايتد، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي، الغريم التقليدي في ديربي قوي.

و كل من إيرك تين هاج المدير الفني لأياكس الهولندي وبراندن رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي، من بين المرشحين لقيادة الفريق ولكن ابتداء من الصيف المقبل.

لكن توفر إمكانية التعاقد في وقت أبكر مع بوتشيتينو تأتي كأفضلية لدى المسؤولين في "أولد ترافورد".

وكما تم طرح اسم الفرنسي لورانت بلان كمدير فني مؤقت محتمل للفريق، ويعمل المدافع الدولي السابق في الدوري القطري حاليا .

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