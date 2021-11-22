شكرا لقرائتكم خبر مواجهة أبها والهلال في 28 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين مواعيد مباريات الجولات من الـ14 إلى الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تنطلق الجولة الـ14 السبت 25 ديسمبر، وتختتم الجولة الـ18 السبت 22 يناير 2022.

وقررت اللجنة تعديل موعد مباراة أبها والهلال في الجولة الـ13 لتقام الأحد 28 نوفمبر الحالي، نظرا لخوض الهلال نهائي دوري أبطال آسيا، كذلك تعديل مكان إقامة مباراة الاتفاق والفيصلي في الجولة نفسها لتقام في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر في التاريخ والتوقيت المحددين مسبقا.

وفي الوقت ذاته حددت اللجنة مواعيد المباراتين المؤجلتين من الجولة الرابعة التي تجمع الطائي والنصر في حائل والهلال والفيحاء في الرياض يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 القادم، حيث سيقام لقاء الهلال والفيحاء في الرياض نظرا لانشغال ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالزراعة الشتوية على أن يقام لقاء الدور الثاني في محافظة المجمعة.

فيما ستقام المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بين الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي الخميس 16 ديسمبر القادم.

وأوضحت اللجنة أن مواعيد الجولات المتبقية من الـ19 إلى الـ30 ستعلن لاحقا بعد نهاية مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين واعتماد روزنامة الجولات المتبقية بناء على موعد إقامة مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 م.