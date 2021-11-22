منتخبا الإمارات وسوريا يفتتحان استاد 974

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف استاد 974 أول مباراة على أرضه ضمن منافسات اليوم الأول من بطولة كأس العرب لكرة القدم، حيث يحتضن مباراة المنتخبين الإماراتي والسوري في 30 نوفمبر الحالي.

جرى الإعلان السبت الماضي عن جاهزية الاستاد، ليصبح سابع الاستادات جاهزية لاستضافة مباريات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بعد استادات خليفة الدولي والجنوب والمدينة التعليمية وأحمد بن علي والبيت، إضافة إلى استاد الثمامة الذي افتتح الشهر الماضي.

ويتميز استاد 974 بتصميمه المبتكر، حيث جرى تشييده باستخدام حاويات الشحن البحري ووحدات بناء مصنعة من فولاذ معاد تدويره، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مقعد.

وذكر موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022، أن اسم الاستاد استلهم من عدد حاويات الشحن البحري المستخدمة في تشييده، كما يعتبر الرقم 974 هو رمز الاتصال الدولي لقطر.

وينفرد استاد 974 بتشييده من حاويات الشحن البحري ووحدات بناء من معدن الفولاذ المعاد تدويره، ويتسم بتصميم حديث غني بالألوان الجريئة. وأسهم التصميم الذكي للاستاد باستعمال وحدات مستقلة إلى استخدام مواد بناء أقل مقارنة بالأسلوب المتبع في تطوير الاستادات التقليدية، كما جرى الاستعانة بعدد من حاويات الشحن البحري لنقل مواد البناء إلى موقع المشروع.

ويستضيف استاد 974 سبع مباريات خلال مونديال قطر 2022 من مرحلة المجموعات حتى دور الـ16، كما يشهد الاستاد الجديد 6 مباريات ضمن منافسات كأس العرب، ومن بينها مباراة تحديد المركز الثالث في 18 ديسمبر.

ويعد استاد 974 أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، ويمتاز بتصميم جذاب وسهولة تفكيك مكوناته وأجزائه، فضلا عن انخفاض تكلفة تشييده، كما يعد مشروعا رائدا من حيث الاستدامة، وسيسهم بدور هام في مساعدة الدول المستضيفة للأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل، على تطوير مشاريع بنية تحتية ذات إرث مستدام.

ويستهدف استاد 974 الحصول على شهادة 4 نجوم على الأقل من برنامج المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة في التصميم والبناء، مثل باقي الاستادات المونديالية التي ستحتضن منافسات البطولة التاريخية المنتظرة العام المقبل.