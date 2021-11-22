هل يصبح جارديم أول برتغالي يحقق لقب آسيا؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطمح المدير الفني لفريق الهلال، ليوناردو جارديم إلى أن يصبح أول مدرب برتغالي يفوز بلقب دوري أبطال آسيا عندما يقود فريقه اليوم أمام بوهانج ستيلرز في المباراة النهائية.

وحسب تقرير الاتحاد الآسيوي في موقعه على الإنترنت أمس فإن شرف التتويج القاري الذي حققه المدربون البرتغاليون لأول مرة في أوروبا جاء تحت قيادة المدرب آرثر جورج في 1987 مع بورتو، وتلاه مرتين من قبل جوزيه مورينيو منذ ذلك الحين، وفي أمريكا الجنوبية في عام 2019 حققه مدرب الهلال السابق خورخي جيسوس مع فلامنجو، وفي العام التالي جاء بواسطة أبيل فيريرا مع نادي بالميراس، فيما لا يزال هذا الشرف غير مسبوق في أكبر قارة في العالم.

وفي أول تجربة له خارج الملاعب الأوروبية، تسلم جارديم تدريب الهلال في الصيف الماضي بعد أن تقدم الفريق بالفعل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا.

كانت مهمة جارديم القارية الأولى بمباراة دور الـ16 أمام الاستقلال الإيراني، فحقق الفوز ثم قاد الفريق أيضا لإقصاء بيرسيبوليس من ربع النهائي.

التحدي الأكبر ظهر في الدور قبل النهائي حيث واجه الهلال غريمه النصر، فاجتاز جارديم الاختبار بامتياز، ليحقق الفوز بنتيجة 2/ 1 ويتأهل بنهائي البطولة.

الفوز على بوهانج اليوم من شأنه أن يضع جارديم رفقة زعماء الهلال الأسطوريين سيدينيو (1991)، وأنغيل يوردانيسكو (2000)، ورازفان لوتشيسكو (2019)، كمدربين حققوا اللقب مع الفريق.

مشوار مثالي مع الهلال

