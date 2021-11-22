شكرا لقرائتكم خبر هل يصبح جارديم أول برتغالي يحقق لقب آسيا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحسب تقرير الاتحاد الآسيوي في موقعه على الإنترنت أمس فإن شرف التتويج القاري الذي حققه المدربون البرتغاليون لأول مرة في أوروبا جاء تحت قيادة المدرب آرثر جورج في 1987 مع بورتو، وتلاه مرتين من قبل جوزيه مورينيو منذ ذلك الحين، وفي أمريكا الجنوبية في عام 2019 حققه مدرب الهلال السابق خورخي جيسوس مع فلامنجو، وفي العام التالي جاء بواسطة أبيل فيريرا مع نادي بالميراس، فيما لا يزال هذا الشرف غير مسبوق في أكبر قارة في العالم.
وفي أول تجربة له خارج الملاعب الأوروبية، تسلم جارديم تدريب الهلال في الصيف الماضي بعد أن تقدم الفريق بالفعل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا.
كانت مهمة جارديم القارية الأولى بمباراة دور الـ16 أمام الاستقلال الإيراني، فحقق الفوز ثم قاد الفريق أيضا لإقصاء بيرسيبوليس من ربع النهائي.
التحدي الأكبر ظهر في الدور قبل النهائي حيث واجه الهلال غريمه النصر، فاجتاز جارديم الاختبار بامتياز، ليحقق الفوز بنتيجة 2/ 1 ويتأهل بنهائي البطولة.
الفوز على بوهانج اليوم من شأنه أن يضع جارديم رفقة زعماء الهلال الأسطوريين سيدينيو (1991)، وأنغيل يوردانيسكو (2000)، ورازفان لوتشيسكو (2019)، كمدربين حققوا اللقب مع الفريق.
مشوار مثالي مع الهلال
- أول تجربة خارج أوروبا له مع الهلال.
- تسلم تدريب الهلال بديلا لمواطنه جوزيه موريس.
- بدأ مشواره مع الأزرق من دور الـ16 لأبطال آسيا أمام الاستقلال الإيراني وحقق الفوز 2/ 0.
- أقصى بيرسيبوليس الإيراني من الدور ربع النهائي بالفوز عليه 3/ 0.
- أزاح النصر من الدور نصف النهائي بالفوز عليه 2/ 1.
- لم يخسر في الدوري السعودي حتى الآن.
- بدأ موسمه بانتصارين متتاليين على الطائي والتعاون.
- حصد 19 نقطة من 9 مباريات بالدوري ولديه مباراتان مؤجلتان.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يصبح جارديم أول برتغالي يحقق لقب آسيا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.