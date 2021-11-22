ثلاثي الهلال.. نهائي رابع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضم تشكيلة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا اليوم، 3 لاعبين يخوضون النهائي الرابع بالنسبة لهم في البطولة، فقد لعب القائد سلمان الفرج، ونجم الوسط سالم الدوسري، وقلب الدفاع ياسر الشهراني، في نهائي عامي 2014 و2017، قبل يتوجوا مع الفريق باللقب عام 2019.

تفوق سعودي كوري

تتربع كوريا الجنوبية على صدارة أكثر الدول التي تأهلت أنديتها للمباراة النهائية في البطولة منذ إطلاق النظام الجديد، حيث سيكون هذا النهائي العاشر من أصل 19 نسخة بلغت فيها أندية كوريا الجنوبية هذا الدور.

في المقابل تأهلت أندية السعودية 7 مرات من قبل إلى الدور النهائي، حيث بلغ الهلال النهائي 3 مرات بالنظام الجديد، وتأهل الاتحاد 3 مرات والأهلي مرة، وسيكون هذا النهائي الرابع للهلال والثامن للأندية السعودية منذ إطلاق النظام الجديد للبطولة.

حضور جماهيري

ينتظر أن يسجل نهائي اليوم الرقم الأعلى من ناحية الحضور الجماهيري في البطولة منذ إياب نهائي عام 2018 بين بيرسيبوليس الإيراني وكاشيما أنتليرز الإيراني، والذي حضره رقم قياسي بلغ 100 ألف متفرج على استاد آزادي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الثلاثاء عن فتح استاد الملك فهد الدولي بطاقته الاستيعابية القصوى أمام الجماهير، مما يعني إمكانية حضور 68 ألف متفرج للمباراة.

إنجاز تاريخي

يأمل مدرب بوهانج، كيم دونغ في أن يحقق إنجازا تاريخيا من خلال الفوز بلقب البطولة بنظامها الجديد كلاعب ومدرب، وذلك بعدما كان فاز بلقب البطولة عام 2009 عندما كان يلعب في صفوف الفريق.

يذكر أن الكوري الآخر شين تاي يونغ فاز بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1995 مع سيونغنام إيلهوا تشونما، ثم فاز بدوري أبطال آسيا كمدرب مع النادي عام 2010.

البحث عن اللقب الثاني

يأمل لاعب وسط بوهانج شين جين هو في تحقيق إنجاز شخصي من خلال الفوز بلقب البطولة مرتين على التوالي مع فريقين مختلفين، ليكرر إنجاز مواطنه نام كونغ دو الذي فاز بالبطولة مع بوهانج وسيونغنام عامي 2009 و2010.

وحمل شين شارة قائد الفريق العام الماضي مع أولسان هيونداي وقاده للفوز في 9 مباريات على التوالي ليتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2020، قبل أن ينضم هذا العام إلى بوهانج.