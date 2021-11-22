كرسي آسيا ينتظر الزعيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذب الهلال أنظار عشاق المستديرة صوب استاد الملك فهد

الدولي بالعاصمة الرياض عندما يستضيف في السابعة مساء

اليوم بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال

آسيا لكرة القدم.

ويطمح الهلال بقيادة مدربه البرتغالي ليونراد جارديم لعدم تفويت فرصة التربع على البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية من خلال فض الاشتباك بينه وبين ضيفه اليوم، حيث تعادلا في عدد مرات الفوز باللقب( 3مرات لكل منهما).

كما أن المواجهة ستكون هي الأهم والأقوى في تاريخ مواجهات الفريقين، لأن الفائز بها سيحقق اللقب أولا ويخطف الجائزة المالية المرصودة للبطل بجانب تأهله إلى بطولة كأس العالم للأندية.

ولم يسبق أن واجه الهلال فريق بوهانج في دوري أبطال آسيا، إلا أن الأخير سبق له مواجهة فريق سعودي آخر وهو الاتحاد، وكان ذلك في نهائي نسخة عام 2009 وتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه عندما فاز 1/2.

يحمل الهلال المتوج بالنسخة قبل الماضية (2019 ) آمال الجماهير السعودية والعربية في حسم اللقب وعكس الطفرة التي تشهدها الكرة السعودية، من خلال مواصلة المنتخب الأول انطلاقته القوية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر وتربعه على صدارة مجموعته دون خسارة.

ويطمح الهلال أيضا لتأكيد قيمته وقيمة لاعبيه السوقية، حيث إن القيمة السوقية لمحترفه البرازيلي ماثيوس بيريرا وحده ( نحو 15 مليون يورو)، أعلى من جميع لاعبي الفريق الكوري الجنوبي مجتمعين ( 10 ملايين يورو فقط)، إلا أن ذلك لا يلغي سعي الفريق الذي يدربه اللاعب السابق كيم دونج لتحقيق اللقب.

حقائق وأرقام







فاز الهلال بلقب البطولة 3 مرات أعوام 1991، 2000، 2019



حقق بوهانج لقب البطولة 3 مرات أعوام 1997، 1998، 2009



لم يقابل الهلال بوهانج ستيلرز في دوري أبطال آسيا بنظامه الحالي



تقابلا في كأس السوبر الآسيوي مرتين عام 1997، فاز الهلال بالرياض 1/0 وتعادلا في كوريا



تحكيم إماراتي للقاء يضم محمد عبدالله حسن للساحة، ومحمد أحمد يوسف (مساعدا أول)، وحسن المهري (مساعدا ثانيا)، وعمار الجنيبي حكما لتقنية VAR



الفرق السعودية خاضت 7 نهائيات لدوري أبطال آسيا وفازت 3 مرات.



الهلال في النسخة الحالية





دور المجموعات: حل ثانيا في مجموعته خلف الاستقلال الطاجيكي.



حقق 3 انتصارات بدور المجموعات وتعادل مرة وخسر مباراتين، سجل 11 هدفا واستقبل 9 أهداف.



دور الـ16: فاز على استقلال طهران الإيراني 2/ 0.



ربع النهائي: تخطى بيروزى الإيراني 3/ 0.



نصف النهائي: تغلب على نده التقليدي النصر 2/ 1.



بوهانج في النسخة الحالية





دور المجموعات: حل ثانيا في مجموعته خلف ناغويا غرامبوس الياباني.



فاز 3 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة، سجل 9 أهداف واستقبل 5 أهداف.



دور الـ16: فاز على سيريزو أوساكا الياباني 1/ 0.



ربع النهائي: فاز على ناغويا غرامبوس 3/ 0.



نصف النهائي: فاز على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بركلات الترجيح 5/ 4.



أوراق جارديم الرابحة





بافيتيمبي جوميز: يتصدر هدافي الهلال في البطولة برصيد 6 أهداف.



محمد البريك: يعتلي صناع الأهداف في الهلال بصناعته 4 أهداف.



سلمان الفرج: يجيد الربط بين الدفاع والهجوم وضرب الدفاعات بالتمريرات البينية.



سالم الدوسري: مميز في التهديف والصناعة وله 3 أهداف بالبطولة.



موسى ماريجا: يتميز بالسرعة والمجهود العالي والحضور الهجومي والدفاعي.



صالح الشهري: قادر على حسم المباراة في الأوقات الحرجة.



أوراق كيم دونج الرابحة





الأسترالي ألكسندر جرانت: يتميز بالطول وقوة الالتحام والضربات الرأسية القوية.



سانج هيوب: هداف الفريق بالبطولة، ولديه 4 أهداف.



جو يونج: أفضل صانع لعب بالفريق، صنع له 3 أهداف بالبطولة.



الأوكراني بوريس تاشي والكولومبي مانويل بالاسيوس: أخطر لاعبي بوهانج (قد لا يشاركان بداعي الإصابة).



جانج هيون سو: قلب دفاع مميز دائما ما يشكل خطورة بضرباته الرأسية متى تقدم نحو مرمى الخصم.



لي سونج مو: مهاجم واعد يملك القدرة على التهديف، لكنه قد يغيب بسبب أداء الخدمة العسكرية.



الهلال في نهائيات البطولة

يخوض اليوم النهائي الثامن بالنسبة له.

خسر النهائي 4 مرات وحقق الفوز 3 مرات.

خسر نهائي الأندية الآسيوية أبطال الدوري عامي 1986 و1987.

فاز بالنهائي عامي 1991 و2000.

خسر نهائي أبطال آسيا 2014 أمام ويسترن سيدني الأسترالي.

خسر نهائي 2017 أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.

فاز باللقب عام 2019 على حساب أوراوا ريدز.