شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف أفشة فى الشوط الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وغزل المحلة بملعب الأخيرفى الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز، بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله محمد مجدى أفشة فى الدقيقة 11.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، بدر بانون، عمرو السولية، أيمن أشرف، على معلول، أكرم توفيق، ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل غزل المحلة كلاً من: عمرو شعبان، محمد فتح الله، إبراهيم كونيه، يحيى حامد، أحمد عفيفى، بالون فوافى، إيهاب سمير، حميد ماو، معاذ الحناوى، أحمد غنيم، وعبده يحيي.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً بهدف إحراز هدف في الشباك المحلاوية، ولعب الأحمر عن طريق الأجناب، على علول من الشمال وأكرم توفيق من اليمين، بجانب انطلاقات بريسي تاو وأفشة.

وأسفر الهجوم الأهلاوي عن هدف للأحمر سجله أفشة من مُتابعة جيدة لكرة لعبها محمد شريف وصلت لأفشة أودعها فى الشباك فى الدقيقة الـ11.

بعد هدف الأهلي، نشط أداء غزل المحل بشكل واضح وأنقذ محمد الشناوي فرصة خطرة من الغزل عن طريق حميد ماو.

استمرت المباراة على نفس الوتيرة من حيث الحماس الواضح من جانب الفريقين وأنفرد أفشة بحارس مرمى الغزل لكنه سدد في جسده وأهدر فرصة إضافة هدف ثاني للأهلي.

حاول المحلة زيارة شباك الشناوي عن طريق إنطلاقات عبده يحيي وحميد ماو وفوافي لكن دفاع الأهلي تعامل مع هذه الكرات بشكل جيد.

وأهدر لاعبو الأهلي أكثر من فرصة للتسجيل بسبب التسرّع في إنهاء الهجمات التي قادها بيرسي تاو وأفشة وشريف وكانت أخطر الفرص من بيرسي تاو الذي تسرّع في التعامل مع كرة أخطأ حارس المحلة عمرو شعبان في تقديرها وبعدها ينتهي الشوط الول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويسعى فريقا الأهلى وغزل المحلة للحفاظ على سجلهما خالياً من الهزائم هذا الموسم، حيث يتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.



















































































































































































































































































