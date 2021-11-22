شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يسرق فرحة المحلاوية ويسجل الهدف الثالث للأهلى فى اللحظات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عبده يحيي في إحراز الهدف الثانى للمحلة في مرمى الأهلى لتصبح النتيجة 2/2، قبل أن يسجل على معلول الهدف الثالث للأهلى فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد المحلة ضمن فعاليات الجولة الخامسة للدورى.

كان محمد مجدى أفشة تقدم للأهلى في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة من متابعة كرة زميلة محمد شريف على خط المرمى بعدما تخطت الكرة عمرو شعبان حارس مرمى المحلة، وأضاف بيرسى تاو الهدف الثانى في الدقيقة 57، قبل أن يسجل عبده يحيي الهدف الأول للمحلة، ثم يسجل الهدف الثانى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.