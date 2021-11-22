شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت سلامة أحمد نبيل مانجا من إصابة الرباط الصليبى ويغيب أسبوعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت أشعة الرنين التى خضع لها أحمد نبيل مانجا لاعب الاتحاد السكندري سلامته من إصابة قطع الرباط الصليبى، بعد إصابته في مواجهة فريقه أمام مصر المقاصة، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الأسبوع الخامس من الدورى وانتهت بالتعادل السلبى.

وأظهرت الأشعة تعرض اللاعب لكدمة شديدة بالركبة، ليحتاج مانجا لفترة تأهيل نحو أسبوع وتأكد غيابه عن مباراة فاركو المقبلة على استاد الإسكندرية في الأسبوع السادس.

ويعد أحمد نبيل مانجا من الركائز الأساسية بالفريق وأحد عناصر القوة الضاربة، والذى قام بتجديد تعاقده مع سيد البلد لمدة 3 سنوات مقبلة.

وطوى نادى الاتحاد السكندري صفحة مباراة مصر المقاصة سريعا وبدأ الاستعداد مباشرة لمواجهة فاركو المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز هذا الموسم.

وطالب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن من اللاعبين اللاعبين تقديم مباراة كبيرة أمام فاركو وحصد النقاط الثلاث للدخول فى فترة التوقف القادمة فى مركز متقدم على جدول ترتيب المسابقة.