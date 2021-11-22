شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي قبل مواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، ويقوم لاعبو الفريق بمعاينة الملعب قبل الدخول في المحاضرة الفنية الأخيرة التي سيعلن خلالها كارتيرون المدير الفني للزمالك تشكيل المباراة.

ويدير المباراة تحكيميا محمود عاشور، ويساعده محمود أبو الرجال وأحمد توفيق، ونادر قمر الدولة حكما رابعا، ومحمد معروف حكما للفيديو، وشهاب راشد مساعدا لحكم الفيديو.

ويستضيف فريق الزمالك، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، نظيره البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفارس الأبيض لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

الزمالك وصل إلى 9 نقاط بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، ويتطلع لمواصلة الصحوة أملاً في تعثر الأهلي واللحاق بسباق المنافسة مبكراً وتجاوز أحداث خسارة القمة بخماسية مقابل ثلاثة.

في المقابل يتطلع خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى لتحقيق مفاجأة في مباراة الزمالك اليوم سواء بالفوز أو حصد نقطة التعادل على أقصى تقدير، لاسيما أن فريقه يقدم انطلاقة مميزة منذ انطلاق المسابقة وكان نداً قوياً للأهلى وخسر بصعوبة بهدف دون رد وفاز على الإسماعيلى بأداء متميز.

ويراهن خالد جلال على خبرة فريقه بمواجهة كبار الدوري بعدما حصد من الاهلى أربعة نقاط بالموسم الماضى لاسيما أن البنك الاهلى يضم العديد من العناصر المميزة على رأسها محمد هلال وإيزاك يعقوبو وأحمد ياسين.