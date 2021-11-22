شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يخرج مصابا من مباراة الأهلى وغزل المحلة بعد نزوله مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل يحيي حامد لاعب وسط المحلة على كارت أصفر فى مباراة فريقه أمام المحلة بسبب اشتراكه بخشونة وعنف على حسام حسن مهاجم الأهلى فى المباراة المقامة حاليا باستاد المحلة فى الجولة الخامسة للدورى.

ومازالت المباراة تشير لتفوق الأهلى بهدفين مقابل هدف، تقدم محمد مجدى أفشة للأهلى في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة من متابعة كرة زميلة محمد شريف على خط المرمى بعدما تخطت الكرة عمرو شعبان حارس مرمى المحلة ، وأضاف الجنوب أفريقى بيرسى تاو الهدف الثانى للأحمر في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثانى ، قبل أن يحرز عبده يحيي الهدف الأول للمحلة في الدقيقة 57 .

ولم يستطع حسام حسن استكمال المباراة بعد إصابته عقب اشتراكه مباشرة ليفضل الجنوب أفريقى موسيمانى المدير الفني للأهلى تغييره خوفا من تفاقم الإصابة.