شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يصل للهدف الـ118 فى الدورى ويقترب من مصطفى رياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عبد الله السعيد لاعب بيراميدز إلى الهدف الـ118 فى تاريخ مباريات الدورى، بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه فى مرمي إيسترن كومباني بالدقيقة 47 من عمر المباراة، التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري، وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

ورفع عبد الله السعيد رصيده من الأهداف في تاريخه بالدوري المصري لـ118 هدفا، ويفصله 4 أهداف للتساوى مع مصطفى رياض كرابع أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف فى تاريخ الدوري المصري.

ويعتلى حسن الشاذلي صدارة القائمة برصيد 173 هدفًا سجل جميعها بقميص الترسانة، ويأتى حسام حسن في المرتبة الثانية برصيد 168 هدفًا بواقع 109 مع الأهلي و38 بقميص الزمالك و15 مع المصري و9 مع الترسانة، والسيد الضظوى يحل ثالثًا بـ127 هدفًا سجل 89 منهم مع المصري و38 مع الأهلي، ومصطفى رياض في المركز الرابع بـ 122 هدفًا جميعها بقميص الترسانة.

وحقق فريق بيراميدز فوزا مهما وسهلا على إيسترن كومبانى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري، أحرز اهدف بيراميدز كل من على جبر فى الدقيقة 36 وعبد الله السعيد فى الدقيقة 47 وإبراهيم عادل فى الدقيقة 71 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 13 فى صدارة جدول الترتيب مؤقتا، بينما يتجمد رصيد إيسترن كومبانى عند النقطة صفر فى نهاية جدول الترتيب.