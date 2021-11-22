شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ركلات الجزاء فى مواجهات الزمالك والبنك الأهلى قبل مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، وتشتهر مباراة الزمالك والبنك الأهلى بأنها مباراة ركلات الجزاء، ففى الصدام الأول بين الفريقين فى 26 أبريل 2021 بالجولة 17 للدوري فاز الفارس الأبيض 4-1 واحتسبت ركلتا جزاء واحدة للزمالك والأخرى للبنك الأهلى، وسددت الركلتان بنجاح عن طريق أحمد السيد زيزو للزمالك وعاصم صلاح للبنك الأهلى وتعرض محمد بسيونى لاعب البنك للطرد.

وفى المباراة الثانية بين الفريقين والتى أقيمت فى 27 أغسطس 2021 بالجولة 34 للدوري والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، شهدت إهدار أحمد على لاعب البنك الاهلى ركلة جزاء فى الوقت بدل الضائع.

ويحتل الزمالك المركز الأول هذا الموسم كأكثر الفرق احتسابًا لركلات الجزاء بـ4 ركلات بواقع راكلة في كل مباراة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسعة نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل البنك الاهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.