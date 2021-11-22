شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيم" يجهز عمرو الحلواني للمشاركة أساسيا مع سيراميكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عمرو الحلواني ظهير أيسر فريق سيراميكا والقادم مطلع هذا الموسم من أسوان، للمشاركة أساسيا في سيراميكا من خلال برنامج فني وبدني قاس ينفذه اللاعب للظهور بشكل متميز مع منحه الفرصة في التشكيل الأساسي.

ويؤدى عمرو الحلواني ظهير أيسر فريق أسوان السابق برنامجا بدنيا في الجيم في الوقت الراهن، ليكون ظهوره مميزا مع سيراميكا مثلما نجح في تقديم موسما مميزا مع زهرة الجنوب في الموسم الماضى.

ورغم أن الحلواني كان في منافسة شديدة مع ظهير أيسر الأهلى على معلول في معدل صناعة الأهداف المسجلة حتى نهاية الدوري الماضى، لكنه حقق أرقاما أخرى مميزة في الموسم المنقضي.

الحلواني هو أكثر لاعب في الدورى المصري موسم 2020 / 2021 صنع فرصا محققة للتسجيل من الكرات الثابتة في الدوري الماضى، بواقع 48 فرصة، في المباريات التي شارك بها مع تماسيح النيل، بمعدل يقترب من فرصة ونصف لكل مباراة لعبها.

ويبتعد الحلواني عن أقرب ملاحقيه في صناعة الفرص من الكرات الثابتة، وهو أحمد سمير لاعب طلائع الجيش والذى يعد أبرز مواهب الدورى في الموسم المنقضي، ونجح سمير في صناعة 28 فرصة محققة من الكرات الثابة بفارق 20 فرصة عن الحلواني.