شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى: غدا حل أزمة أفضل المحترفين.. وصفقات قوية فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عباس، المشرف العام على الكرة بنادى إيسترن كومبانى، أن الهزيمة من نادى بيراميدز طبيعية فى ظل الفوارق الكبيرة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري.

وأضاف خالد عباس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "إن البداية الحقيقية للفريق ستكون فى مباراة الجونة المقبلة، وغدا سيتم حل أزمة التونسى محمد بن على الطرابلسى أفضل المحترفين فى صفوف الفريق والذى سيضيف الكثير للفريق".

وتابع خالد عباس، "ننتظر الانتقالات الشتوية فى يناير من أجل تدعيم الفريق بصفقات قوية تساعد الفريق على البقاء فى الدورى وتحسين النتائج".

وكان إيسترن كومبانى حرم من قيد لاعبيه الأجانب بسبب خطأ إدارى، مما أدى لغياب اللاعبين عن بداية الفريق فى الدورى، وبدأت الإدارة فى حل الأزمات، ليتم قيدهم فى صفوف الفريق، ونجح حتى الآن فى قيد 3 لاعبين.

وحقق فريق بيراميدز فوزا مهما وسهلا على إيسترن كومبانى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري، أحرز اهدف بيراميدز كل من على جبر فى الدقيقة 36 وعبد الله السعيد فى الدقيقة 47 وإبراهيم عادل فى الدقيقة 71 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 13 فى صدارة جدول الترتيب مؤقتا، بينما يتجمد رصيد إيسترن كومبانى عند النقطة صفر فى نهاية جدول الترتيب.