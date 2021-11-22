مباشر الدوري.. الزمالك والبنك الأهلي.. التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يدخل المباراة وهو يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، بينما يأتي البنك الأهلي في المرتبة التاسعة وفي جعبته ست نقاط.

تشكيل الزمالك: محمد عواد، حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي، طارق حامد، إمام عاشور، مصطفى فتحي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري.

تشكيل البنك الأهلي: محمود الزنفلي، محمد دبش، أحمد ياسين، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، محمد فتحي، معروف يوسف، محمد هلال، محمد بسيوني، إسحاق يعقوبو، أسامة فيصل.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..