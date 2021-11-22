كارتيرون يُجري تبديلين في تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري وي، والذي شهد تبديلين عن مواجهة الإسماعيلي الاخيرة.

واستبعد كارتيرون نجم الفريق أشرف بنشرقي بسبب الإصابة، فيما استمر استبعاد أحمد أبو الفتوح المصاب، وعمر السعيد الذي استدعى الشاب سيد نيمار بدلا منه.

وأعاد كارتيرون حمزة المثلوثي ليلعب في مركز الظهير الأيمن، بعد تجربة عبدالله جمعة في التشكيل الأساسي بمباراة الإسماعيلي السابقة، واستمر محمد عواد أساسيا في حراسة المرمى.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبدالشافي، ومحمد عبدالغني، ومحمود الونش، وحمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد، وإمام عاشور

وسط الهجوم: مصطفى فتحي، ويوسف أوباما، وأحمد سيد زيزو

الهجوم: سيف الجزيري

وعلى مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل، ومحمود علاء، وعبدالله جمعة، وحازم إمام، ومحمود عبدالعزيز، وإسلام جابر، ومحمد أوناجم، وأيمن حنفي، وسيد محمد عبدالله "نيمار".

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 9 نقاط، فيما يحل البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.