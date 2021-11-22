أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة للبطولة المحلية.

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

الدفاع: محمد دبش وأحمد ياسين وعاصم صلاح وأسامة إبراهيم.

الوسط: محمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد هلال ومحمد بسيوني وإسحاق يعقوبو.

وفي الهجوم: أسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد السعدني وأمير مدحت ومحمود قاعود وأحمد ياسر ومحمود سيد ومحمد مصطفى ميدو وموسى دياوارا ومحمد حامد وأحمد سعيد.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، بينما يأتي البنك الأهلي في المرتبة التاسعة وفي جعبته ست نقاط.