الأفضل في العالم.. فيفا يعلن تواجد محمد صلاح في قائمة المرشحين للتتويج بـ"ذا بيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة "ذا بيست" لعام 2021، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل إلكتروني يوم 17 يناير القادم.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي لفيفا، فإن المصري محمد صلاح يتواجد في القائمة القصيرة المكونة من 11 لاعبًا، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة لتتكون من:

- محمد صلاح (مصر - ليفربول)

- كريم بنزيما (فرنسا - ريال مدريد)

- كريستيانو رونالدو (البرتغال - مانشستر يونايتد - يوفنتوس)

- إيرلينج هالاند (النرويج - بوروسيا دورتموند)

- جورجينو (إيطاليا - تشيلسي)

- نجولو كانتي (فرنسا - تشيلسي)

- روبيرت ليفاندوفسكي (بولندا - بايرن ميونخ)

- كيليان مبابي (فرنسا - باريس سان جيرمان)

- ليونيل ميسي (الأرجنتين - باريس سان جيرمان)

- نيمار (البرازيل - باريس سان جيرمان)

أما قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل مدرب فشملت الأسماء التالية:

- أنطونيو كونتي (إيطاليا - إنتر ميلان - توتنهام)

- هانسي فليك ( ألمانيا - بايرن ميونخ - منتخب ألمانيا)

- روبيرتو مانشيني (إيطاليا - منتخب إيطاليا)

- ليونيل سكالوني (الأرجنتين - منتخب الأرجنتين)

- دييجو سيميوني (الأرجنتين - أتلتيكو مدريد)

- توماس توخيل (ألمانيا - تشيلسي)

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، فجائت كالتالي:

- أليسون بيكر (البرازيل - ليفربول)

- جيانلويجي دوناروما (إيطاليا - ميلان - باريس سان جيرمان)

- إدوارد ميندي (السنغال - تشيلسي)

- مانويل نوير (ألمانيا - بايرن ميونخ)

- كاسبر شمايكل (الدنمارك - ليستر سيتي)