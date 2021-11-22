إيهاب جلال: وجود رمضان صبحي يساعدنا على استهداف لقب الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحدث إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز عن لاعبه رمضان صبحي، مشيرا إل أنه يمنح فريقه قوة كبيرة للغاية تساعده على المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وفي المؤتمر الصحفي بعد فوز بيراميدز بثلاثية نظيفة على إيسترن كومباني قال جلال :"سعيد بما يقدمه رمضان صبحي، فهو لاعب مهم جدا، ووجوده يساعد الفريق على تحقيق أهدافه المستقبلية والمنافسة على لقب الدوري حتى اللحظات الأخيرة".

بيراميدز رفع رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر الدوري مؤقتا بفارق نقطة عن الأهلي قبل مواجهته غزل المحلة في الجولة الخامسة، ليواصل الفريق الأزرق نتائجه الجيدة في بداية الموسم.

وأضاف جلال :"الفوز على إيسترن كومباني كان مهما للغاية بعد أن أهدرنا نقطتين بالتعادل مع المصري في الجولة السابقة، وأوجه التحية لعلاء عبد العال على تولي إدارة الفريق في ظروف صعبة".

وأنهى جلال :"التحفظ الدفاعي للمنافس لم يكن ضمن توقعاتنا للمباراة، وقمنا بإشراك عدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بانتظام من أجل إعداد الفريق بالكامل للمواجهات المقبلة في الكونفدرالية".