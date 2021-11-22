هل تجاهل الحنفي تعديل القانون؟.. احتمالية ركلة جزاء للأهلي أمام المحلة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

شهدت مباراة غزل المحلة والأهلي، بالأسبوع الخامس من مسابقة دوري وي، حالة مثيرة للجدل بعد ارتداد الكرة من رأس يحيى حامد مدافع المحلة لتلمس يده داخل منطقة الجزاء.

حدث خلط عند البعض بسبب تعديل قانون كرة القدم، في موسم 2021-2022، حيث تم إلغاء النص المتعلق بارتداد الكرة من جسد اللاعب إلى يده أو ذراعه. (انظر الصورة المرفقة للتعرف على النص الملغي من قانون لمسة اليد)

وأصبح نص مخالفة لمسة اليد للمدافع كما يلي: "لمس الكرة باليد أو الذراع أو بعد أن جعلت حركتهما جسمه يبدو أكبر من وضعه الطبيعي، ويعتبر اللاعب قد جعل جسمة أكبر بشكل غير طبيعي عندما لا يتغير وضع يده أو ذراعه نتيجة حركة جسمه في هذا الموسم، أو عندما لا يمكن تفسير حركة يده أو ذراعه كذلك، فمن خلال وضع يده أو ذراعه في مثل هذا الوضع فإنه يخاطر بلمس الكرة لهما ومعاقبته حينها".

بناء على النص الجديد وإلغاء النص السابق فإن الأهلي استحق ركلة جزاء أمام المحلة في كل الأحوال طالما يد المدافع (يحيى حامد) في غير الوضع الطبيعي والكرة لمستها، سواء ارتدت من جسده أو لا.