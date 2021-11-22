طلائع الجيش لمصراوي: حافلة الفريق في طريقها للقاهرة بعد إلغاء مباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدرالحمن طارق:

أكد العميد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن حافلة الفريق في طريقها للقاهرة بعد إلغاء مباراة سموحة التي كان مقرر لها مساء اليوم الإثنين بملعب الإسكندرية.

وقال المهدي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن حافلة الفريق في طريقها إلى القاهرة حاليا بعد قرار تأجيل المباراة في انتظار قرار المدير الفني احمد عبدالعزيز بما سيحدث خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف، أن قرار تأجيل مباراة فريقه امام سموحة قرار جيد في ظل الأحول الجوية السيئية في الإسكندرية.

وأوضح، أن رابطة الأندية اخطرته بإلغاء المباراة أثناء تحرك حافلة الفريق من الفندق متجها إلى ملعب المباراة، مشيرًا إلى أن الملعب والظروف العامة كانت غير مهيئة تماما لإقامة المباراة.

وأعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مباراة سموحة وطلائع الجيش لأجل غير مسمى، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن يستضيف ملعب استاد الإسكندرية في الثالثة عصر اليوم الإثنين مباراة سموحة وطلائع الجيش ضمن الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.