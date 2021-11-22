في الوقت القاتل.. الأهلي يعود منتصرًا من المحلة وينفرد بصدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي فوزا مثيرا على نظيره غزل المحلة، مساء اليوم الإثنين بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري we المصري.

وتقدم الأهلي بهدف أول عن طريق أفشة في الدقيقة 10، قبل أن يضيف بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وعاد غزل المحلة للمبارة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 57 عن طريق يحيى عبده، وبعدها سجل أكرم توفيق بالخطا في مرماه في الدقيقة 90+4.

وقبل صافرة النهاية، استطاع علي معلول تسجيل هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 90+8.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيجه إلى 15 نقطة وينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط بالمركز الرابع.

وتتكون تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة من:

" محمد الشناوي - أيمن اشرف - بد بانون - ياسر إبراهيم- علي معلول وأكرم توفيق، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، محمد شريف".

وعلى الجانب الأخر يلعب غزل المحلة بتشكيل مكون من:

"عمرو شعبان- حمد فتح الله- معاذ الحناوي- يحى حامد- إيهاب سمير- حميد ماو- أحمد عفيفي- إبراهيم كونيه- باولون فوافي- عبده يحيى- أحمد غنيم".

أحداث المباراة

وسجل أفشة الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 10، بعد تسديدة عن طريق محمد شريق سقطت من يد حارس غزل المحلة ليستغلها أفشة ويحولها لهدف.

وتصدى محمد الشناوي في الدقيقة 13 لتسديدة صاروخية من حميد ماو، تدخل بعدها المدافع بدر بانون ليبعد الكرة قبل أن يسقط وبتوقف اللعب لعدة دقايق.

وبعد هدف الأهلي تراجع الأهلي وسط ضغط من لاعبي غزل المحلة في محاولة لإدارك التعادل، ويكتفى الفريق الضيف باللعب على الكرات المرتدة مستغلا سرعات بيرسي تاو ومحمد شريف.

وكاد ان يسجل أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة27، بعد هجمة من الجانب الأيمن سددها اللاعب نحو المرمى لكن الحارس تصدى لها ببراعة وأبعدها لركلة ركنية.

وأهدر بيرسي تاو فرصة محققة للأهلي في الدقيقة 45+1، بعد خطأ من الحارس وفشله في ابعاد الكرة من على حدود منطقة الجزاء، لتصل إلى تاو الذي سددها بشكل غريب بعيدا عن المرمى.

وسجل بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 49، بعد تمريرة من أفشة مر بعدها من دفاع غزل المحلة بمهارة خاصة ويدخل إلى منطقة الجزاء قبل أن يسجل الكرة في الشباك.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه عمرو السولية لاعب الأهلي في الدقيقة 55 بعدما حاول منع لاعب غزل من المرور في وسط الملعب.

وسجل عبده يحيى هدف تقليص الفارق لغزل المحلة في الدقيقة 57، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن لداخل منطقة الجزاء وسط غفلة دفاعية من لاعبي الأهلي.

وفي الدقيقى 72 قرر المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني إجراء تبديلا بدخول حسام حسن بدلا من محمد شريف.

وبعد مرور 5 دقائق من دخوله كبديل خرج اللاعب حسام حسن ودخل لويس ميكيسوني بدلا منه بعد تعرضه للإصابة.

وأشهر حكم المبارة البطاقة الصفراء في وجه بدر بانون لاعب الدقيقة مع حلول الدقيقة 84، بعد تدخله بعنف ضد لاعب المحلة باولن فوافي.

ودخل حسين الشحاات وأحمد عبد القادر في تشكيل الأهلي مع حلول الدقيقة 85 بدلا من الثنائي محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو.

وفي الدقيقة 90+4 سجل غزل المحلة هدف التعادل، بعدما احرز لاعب الأهلي أكرم توفيق هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

وقبل صافرة النهاية تمكن علي معلول من احراز هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 90+8، حيث سدد ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء بشكل رائع داخل الشباك.