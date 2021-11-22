بالفيديو.. بيراميدز يزيد معاناة ايسترن كومباني بثلاثية نظيفة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق فريق بيراميدز، فوزا سهلا على ضيفه ايسترن كومباني بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي، عمر جابر، رمضان صبحي، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، وليد الكرتي، إبراهيم عادل، فخر الدين بن يوسف.

بينما دخل ايسترن كومباني المباراة معتمدا على كل من: عمرو حسام، خالد مصطفى، أسامة العزب، أحمد داهش، عاصم سعيد، كريم خميس، محمد ناصر، أحمد السعيد "متعب"، بنيامين أفوتو، محمد حسن، عرفه السيد.

وافتتح علي جبر مدافع بيراميدز أهداف المباراة في الدقيقة 36 عن طريق رأسية رائعة سكنت شباك عمرو حسام حارس مرمى ايسترن كومباني.

وسيطر بيراميدز على مجريات اللقاء بشكل كامل، ومع بداية أحداث الشوط الثاني عزز الفريق المضيف تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عن طريق عبد الله السعيد.

وفي الدقيقة 72، زاد إبراهيم عادل غلة الأهداف، وسجل الهدف الثالث في مرمى ايسترن كومباني.

بتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 13 تصدر بها جدول الدوري بشكل مؤقت (ينتظر نتيجة مباراة الأهلي ضد غزل المحلة)، بينما ظل ايسترن كومباني بلا نقاط في المركز السابع عشر بجدول الترتيب.